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Павелко: Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов

Премьер-лига
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Довольно обтекаемое высказывание

Павелко: Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, что несмотря на коронавирус, Конгресс УАФ принял решение в будущем расширить УПЛ до 16 команд. Правда, о сроках расширения Лиги глава Ассоциации умолчал.

"Мы утвердили решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, постигшие нас в этом году, это решение неизменное. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах", – сказал Андрей Павелко.

Напомним, что ранее было принято решение о расширении УПЛ до 14 команд в следующем сезоне и до 16 команд через сезон. Впрочем, из-за пандемии коронавируса некоторые клубы Лиги начали говорить о том, что расширение Лиги в следующем сезоне нецелесообразно.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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