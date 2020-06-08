Шевчук: Нужно оставить 12 команд УПЛ и добавить 4 из Первой лиги - и все будут счастливы

Экс-игрок "Шахтера", а нынче эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук высказал свою точку зрения относительно доигровки сезона в Первой лиге и расширения УПЛ до 16 команд.

"Для меня ситуация какая. Я выслушал представителей клубов. Мне не нравится, что каждый президент выскакивает и выкрикивает свою позицию. Здесь должны все встретится и обсудить. Я – за то, чтобы доиграть. В каком формате? Это нужно решить вместе. Например, из 16 клубов Первой лиги некоторые не могут сейчас играть. Первые 6 команд, которые претендуют на выход в УПЛ, должны сыграть мини-турнир.

Сейчас форс-мажор в стране, уникальная ситуация. Я помню историю 1994 года, когда Виктор Банников был президентом ФФУ, так он добавил к 16 клубам еще два. Тогда стали играть 18 клубов. Почему в этом году также не оставить 12 клубов, никто не вылетает и к ним добавляется еще четыре? Все амбициозные и показывают сильные финансовые возможности. Так можно сделать и все будут счастливы", - сказал Шевчук.