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Шевчук: Нужно оставить 12 команд УПЛ и добавить 4 из Первой лиги - и все будут счастливы

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперт высказал свои мысли относительно сложившейся ситуации

Шевчук: Нужно оставить 12 команд УПЛ и добавить 4 из Первой лиги - и все будут счастливы
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера", а нынче эксперт каналов "Футбол" Вячеслав Шевчук высказал свою точку зрения относительно доигровки сезона в Первой лиге и расширения УПЛ до 16 команд.

"Для меня ситуация какая. Я выслушал представителей клубов. Мне не нравится, что каждый президент выскакивает и выкрикивает свою позицию. Здесь должны все встретится и обсудить. Я – за то, чтобы доиграть. В каком формате? Это нужно решить вместе. Например, из 16 клубов Первой лиги некоторые не могут сейчас играть. Первые 6 команд, которые претендуют на выход в УПЛ, должны сыграть мини-турнир.

Сейчас форс-мажор в стране, уникальная ситуация. Я помню историю 1994 года, когда Виктор Банников был президентом ФФУ, так он добавил к 16 клубам еще два. Тогда стали играть 18 клубов. Почему в этом году также не оставить 12 клубов, никто не вылетает и к ним добавляется еще четыре? Все амбициозные и показывают сильные финансовые возможности. Так можно сделать и все будут счастливы", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Инспектор ( )
08.06.2020 в 17:16
Дебил
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ПетроФ (Луцьк)
08.06.2020 в 17:14
Для експерта канала "футбол" досить мужня пропозицыя. Босу може не сподобатись.
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Yurko-Zahid (Лаббок )
08.06.2020 в 17:08
Якщо вони вирішать зберегти Карпати через епідемію в команді, то, напевно, так і зроблять.
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ascent (Луксор)
08.06.2020 в 17:02
А если добавить не 4 а все 8, то все будут в экстазе?
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