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Спортдир Александрии: Мы не интересуемся Шведом, это выдумки журналистов
Остаются Карпаты
Спортивный директор "Александрии" Вадим Яровой развеял слухи относительно возможной аренды клубом вингера "Селтика" Марьяна Шведа.
"Александрия" не интересуется этим футболистом, это выдумки журналистов", - заявил спортивный директор клуба Вадим Яровой.
Ранее сообщалось о том, что кроме "Александрии" Шведом интересовались "Карпаты".
Швед перебрался в "Селтик" из "Карпат" в прошлом году, подписав контракт на 4,5 года.
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Источник:footboom
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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
08.06.2020 в 18:12
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artas@ (Львів)
08.06.2020 в 17:52
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