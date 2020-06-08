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Спортдир Александрии: Мы не интересуемся Шведом, это выдумки журналистов

Премьер-лига
(1 голосов)

Остаются Карпаты

Спортдир Александрии: Мы не интересуемся Шведом, это выдумки журналистов
Новина українською

Спортивный директор "Александрии" Вадим Яровой развеял слухи относительно возможной аренды клубом вингера "Селтика" Марьяна Шведа.

"Александрия" не интересуется этим футболистом, это выдумки журналистов", - заявил спортивный директор клуба Вадим Яровой.

Ранее сообщалось о том, что кроме "Александрии" Шведом интересовались "Карпаты".

Швед перебрался в "Селтик" из "Карпат" в прошлом году, подписав контракт на 4,5 года.

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В статье: ФК Александрия Селтик (Глазго) Карпаты (Львов) Марьян Швед
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Источник:
footboom

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
08.06.2020 в 18:12
Ну и зря. Атака у Александрии - блеклая. Сильный атакующий игрок не помешал бы
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+1
0
artas@ (Львів)
08.06.2020 в 17:52
сумно. бо походу Швед нікому не цікавий :( Виглядає що Селтік намацує грунт, куди можна його збути
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+2
0


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