Спортдир Александрии: Мы не интересуемся Шведом, это выдумки журналистов

Спортивный директор "Александрии" Вадим Яровой развеял слухи относительно возможной аренды клубом вингера "Селтика" Марьяна Шведа.

"Александрия" не интересуется этим футболистом, это выдумки журналистов", - заявил спортивный директор клуба Вадим Яровой.

Ранее сообщалось о том, что кроме "Александрии" Шведом интересовались "Карпаты".

Швед перебрался в "Селтик" из "Карпат" в прошлом году, подписав контракт на 4,5 года.