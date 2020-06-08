Русин: Если победили с результатом 5:1, значит, сыграли хорошо

Форвард "Динамо" Назарий Русин прокомментировал уверенную победу "бело-синих" в матче 25-го тура УПЛ с "Александрией" (5:1), в которой отличился голом с пенальти, а также поделился ожиданиями от следующего матча чемпионата с "Зарей".

- "Динамо" давно не побеждало с таким крупным счетом. Какие эмоции после результата 5:1 и как можешь оценить свою игру и игру команды?

- 5:1 - это уверенная победа, счет говорит сам за себя. Если победили с таким результатом, значит, сыграли хорошо. А себя оценивать не буду, это должен делать тренерский штаб.

- В последние дни резко изменилась погода: после длительного периода дождей теперь очень жарко. Это повлияло на самочувствие и состояние игроков во время матча?

- Если честно, было очень трудно и непривычно. Мы смеялись, что как будто находимся на мангале. Настолько сложно было играть в такую ​​жару.

- "Динамо" дважды встречалось с "Александрией" в марте. Произошли ли за период карантина какие-то изменения в этой команде, смогла ли она удивить?

- Я уже в шестой раз играю с "Александрией": трижды - в составе "Зари", и еще трижды - в составе "Динамо". Не могу сказать, что увидел в игре этой команды что-то новое или другое. Все так же, как было раньше.

- В последних матчах с "Александрией" нашей команде достаточно непросто давались победы. Во вчерашнем поединке удаление в составе "горожан" облегчило задачу для "Динамо"?

- Не знаю, сыграло ли удаление решающую роль, но оно помогло нам. Играть в большинстве стало легче. Я считаю, что мы одержали закономерный результат.

- Защитник "Александрии" Дубра получил два предупреждения за фолы против тебя. Обе карточки - справедливые, он играл жестко?

- Я вообще считаю, что в первом эпизоде ​​он должен был получать красную карточку, поскольку я выходил один на один, а он меня сбил в своей штрафной. Думаю, что да, оба предупреждения и удаление заслуженные.

- "Динамо" результативно начало матч, до 20-й минуты уже вело со счетом 2:0. Однако в конце первого тайма "Александрия" перехватила инициативу, забила гол. Что тренерский штаб говорил в перерыве, какую установку давал на второй тайм?

- После счета 2:0 мы дали александрийцам немного почувствовать свободу, поэтому тренеры попросили, чтобы мы больше им этого не позволяли, действовали собраннее и продолжали играть в свою игру.

- Почему решил пробивать пенальти в тот же угол, куда не забил Буяльский? Был уверен, что Панькив на этот раз прыгнет в другую сторону?

- Даже не знаю, просто в тот момент решил так ударить. Что касается примет, что игроку, который заработал пенальти, не на фарт его исполнять, то я в это не верю, у меня такого нет.

- Следующая игра - против "Зари". С какими мыслями ожидаешь выезда в гости к далеко не чужой для себя команде?

- Нам необходимо выигрывать - и все. Нужно хорошо сыграть, чтобы одержать победу. Больше не ожидаю ничего. Что касается сильных сторон "Зари", то они здорово выходят в атаку, хорошо контролируют мяч и прессингуют, и у этой команды хороший тренер.

- Ты успел полгода поиграть под руководством Скрипника. Не спрашивал ли у тебя тренерский штаб "Динамо" о секретах "Зари" и будешь ли праздновать гол, если сможешь отличиться в субботу?

- По поводу "Зари" тренерский штаб у меня не спрашивал, возможно, еще спросят. А если забью в ворота "Зари", то праздновать гол не буду.