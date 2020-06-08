Суркис: Я глубоко разобрался в вопросе дисквалификации Беседина. Уверен на 200%, что его вины нет

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал дисквалификацию нападающего киевского клуба Артема Беседина.

"Мы считаем, что это минимальный срок. Хотя я глубоко разобрался в этом процессе, вины Беседина не было никакой. Мы с ним не один раз разговаривали. Коронавирус, можно сказать, пошел ему на пользу, ведь перенесли Евро-2020 на следующий сезон. Осталось еще полгода подождать, и он будет в строю.

Артем многое переосмыслит, будет аккуратнее. Потому что каждый несет ответственность за те действия, которые совершает. Он – не маленький мальчик. Если даже принял какую-то таблетку, должен был внимательно посмотреть, что это. Но то, что нет его вины, я в этом уверен на 200%. Поэтому и такое минимальное было наказание. Он доказал, лично присутствуя в УЕФА с юристами, что его вины нет. Но он не мог уйти полностью от ответственности", – сказал Суркис.

Напомним, что причиной дисквалификации является нарушение антидопинговых правил. 28 ноября 2019, после матча группового этапа Лиги Европы 2019/20 "Мальме" - "Динамо" Киев допинговый тест Беседина выявил наличие вещества "Fonturacetam" - стимулятора, запрещенного в соревнованиях, в соответствии со Списком запрещенных веществ WADA 2019 года.