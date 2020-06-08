Сарнавский: Судья то не видел, то упустил, простите-простите. А толку никакого

Вратарь ФК "Львов" Богдан Сарнавский оценил матч против "Днепра-1", в котором "сине-золотые львы" потерпели поражение 1:2.

- Богдан, играл на кураже? Очень много моментов, очень много работы сделал...

- Никогда не хочется пропускать голы. Поэтому работаем каждый день над этим.

Игра складывается по-разному. Есть матчи без моментов, есть такие, где приходится "попотеть" немного. Но ничего. Сегодня довольно таки неплохая игра была, "Днепр-1" прекрасно выглядел, играл в атаке, мы от обороны, выбегали контратаки, поймали счастьу, забили гол, они в ответ. Но в концовке Хобленко установил счет 1:2.

- Ты сегодня действовал на последнем рубеже. И когда надо было спасти игру, пошел забивать, не удалось. На сколько результат закономерен? Ведь вы довольно хорошо подготовились к игре и не дали "Днепру-1" сыграть в свой футбол.

- Я считаю, что результат не закономерный однозначно. Потому что так, как судил этот матч господин судья, то это не то судейство, которое заслужили обе команды. Потому что, как ни крути, мы проехали тысячу километров, и человек просто взяла и... Из трех пенальти один можно было поставить. Они снова трактуют - то не видел, то упустил, простите-простите. А толку никакого - счет 1:2 на табло, и мы едем домой ...

- Какие цели у вашей команды в этом и следующем сезоне?

- Как у всех - добиться максимально места в турнирной таблице.