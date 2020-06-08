Леоненко: Динамо займет второе место… наверное.  Правда, некоторые считают, что четвертое

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко сделал прогноз на итоговое место киевлян в турнирной таблице нынешнего сезона УПЛ. Напомним, в последнем матче киевский клуб разгромил "Александрию" 5:1.

"Динамо займет второе место… наверное. Правда, некоторые считают, что четвертое. Стоит отметить, что "Заря" не очень хорошо выглядит. Не будем забывать и о "Десне", которая отстает всего на три очка", - подытожил Виктор Леоненко.