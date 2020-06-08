Фернандо: Когда узнал, что выйду в стартовом составе, сначала даже немного испугался

Нападающий "Шахтера" Фернандо рассказал об игре в основном составе и своем голе в ворота "Десны" (3:2).

– Очень счастлив, что команда так показала себя в игре с "Десной"! Также рад снова вернуться в стартовый состав "Шахтера" после длительной паузы. Сегодня все сложилось замечательно.

– Ты забил уже в дебюте матча. После перерыва мог оформить дубль, но "Десну" выручил вратарь. Почему решил бить, а не стал отдавать пас на партнера?

– Мы провели хорошую контратаку, и я видел, что у меня есть возможность для удара, поэтому взял ответственность на себя. Но это было не лучшее решение.

– Заметно, что сегодняшний матч ты провел с большим желанием, чем раньше. А когда именно узнал, что сыграешь с "Десной"? Как настраивался?

– Когда "Шахтер" возобновил тренировки после карантина, я очень много и настойчиво работал. Но еще раньше, вернувшись из Португалии, я уже был более сконцентрированным. Всегда трудился, чтобы стать лучше и лучше. И даже во время паузы, связанной с карантином, я полностью отдавался занятиям, которые тренеры проводили по видеосвязи. Также работал самостоятельно. О том, что выйду в стартовом составе, узнал в день матча и сначала даже немного испугался. Но затем успокоился и решил, что пришло именно то время, когда нужно себя проявить. Чтобы в будущем у меня было еще больше возможностей играть.

– Ты знаешь, сколько поединков еще нужно выиграть "Шахтеру", чтобы оформить чемпионство?

– Если не ошибаюсь, две победы обеспечат нам чемпионство. Мы сосредоточенны на результате и настраиваемся на каждый матч, словно на последний. Хотим стать чемпионами как можно раньше.