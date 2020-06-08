VAR мог отнять очки у Днепра-1. О чём говорить после 25 тура УПЛ

Хозяева после карантина тотально превосходят гостей. Так дело не в поддержке трибун?

Со времени рестарта чемпионата из семи побед пять на счету хозяев. "Днепр-1" дважды выиграл на "Днепр-Арене", "Заря" оказалась сильнее "Колоса" в Запорожье, но уступила "Александрии" в гостях. В то же время, сами "горожане" проиграли в Киеве "Динамо". Не включаем в этот список матчи "Шахтёра" на "Олимпийском" - дончане также дважды выиграли и оба раза, в статусе хозяев, но нельзя забывать, что игры проходили не на привычном ОСК "Металлист", а в столице страны. Единственное исключение - "Десна" справилась с "Колосом" на "Оболонь-Арене". Стадионе, который относительно недавно для самих "северян" был также домашним.

Часто можно услышать разговоры о важности болельщиков и общей атмосфере родного стадиона. Но сейчас даже пустота на трибунах не отменяет того факта, что гости проиграли в выездных матчах в шести случаях из десяти.

Может, это связано с удачным календарём, когда фавориты проводили свои поединки в условно родных стенах? На этот вопрос более чёткий ответ мы должны получить уже на ближайших выходных в матчах, например, между "Александрией" и "Десной", а также схваткой "Зари" и "Динамо". Александр Рыженко

“Мариуполь” не выглядит претендентом на место в еврокубках

Команду Бабича продолжает штормить. На неделе они сыграли в Киеве с “Олимпиком”, у которого сейчас одна задача - не вылететь. В целом, они не выглядели лучше оппонента и дважды по ходу матча отставали в счете. Как итог - ничья, которая может считаться за счастье, если вспомнить все опасные моменты соперника и не назначенный пенальти при 1:0.

“Приазовцы” с огромной долей вероятности уже не опустятся ниже восьмой строчки и смогут сыграть в плей-офф за еврокубковое место. Но, исходя из качества их игры в последних матчах, совсем не ясно, за счет чего они будут бороться с “Днепром-1” или “Колосом”. За последние 12 игр чемпионата у них всего две победы, а основных конкурентов “Мариуполь” обыгрывает достаточно редко. Вот и получается, что до конца сезона Бабичу нужно решить много проблем, причем как в защитной линии, так и в атакующей. Вряд ли с подобной игрой можно серьезно претендовать на место в Лиге Европы. Георгий Грошев

"Колос" - случайный пассажир в верхней шестерке

По большому счету, "Заря" мало что показала в игре против "Колоса". Да, классно провел первый тайм Кабаев. Да, понравился слаженный контрпрессинг. Да, моментов у гостей почти не было. Но в то же время это было не более 30% от той "Зари", которая осенью отбирала очки у "Динамо" и "Шахтера". Команде Скрипника не хватило агрессии, желания, да и эффективности в последней трети, где Леднев и Юрченко пытались действовать красиво, но всякий раз теряли мяч.

И все же даже на фоне такой "Зари" "Колос" выглядел поразительно убого. Первый удар по воротам Лысенко нанес на 45-й минуте - пальнул с 35 метров "на авось", но мяч зацепил ногу защитника и улетел мимо. Контроля хватало на две-три передачи - дальше либо "Заря" отбирала, либо мяч уходил в аут. В защите тоже полный швах - посмотрите хотя бы на гол Кабаева. Черноморец и Парамонов в том эпизоде выступили в роли почетного эскорта, но не защитников.

У нас принято говорить, мол, команда боролась, игроки отдали все силы. Наверное, про "Колос" можно сказать то же самое. Но беда в том, что борются на татами, а на футбольных полях играют в футбол. Команда Костышина умела это делать на уровне Первой лиги, да и против аутсайдеров УПЛ выглядела достойно. А вот для лидеров ее ресурсов пока недостаточно. Рано "Колос" поднялся так высоко, слишком рано. Роман Синчук

Добивался бы "Шахтер" побед без высокой результативности?

Матч с "Десной" показал, что команда Каштру умеет обеспечивать себе необходимый результат, даже если возникают проблемы в обороне. Благо – самая результативная команда УПЛ. Но что было с "Шахтером", если бы не линия атаки и забивные бразильцы? В шести последних матчах чемпионата "горняки" не могут сохранить свои ворота "сухими", пропустив в этих играх 9 мячей. Плюс в этом году "Бенфика" и "Вольфсбург" в ЛЕ забили "Шахтеру" пять мячей.

25-й тур УПЛ в очередной раз показал проблемы дончан, в защитных редутах снова возникали странные дыры, игроки ошибались буквально на ровном месте, в рядовой ситуации. Характер этих ошибок сложно проанализировать, потому что "Шахтер" атакует значительно больше, чем соперник, контролирует мяч, а затем, видимо, не успевает перестроиться и из ничего возникает проблема. Интересно, что ошибки в обороне не похожи друг на друга, но главное другое – это ошибки возникают с опасным постоянством. Андрей Алфимов

VAR мог отнять очки у “Днепра-1”, хотя по игре они заслужили победу

Команда Михайленко немного вальяжно провела первый тайм вчерашнего матча, позволив сопернику создать достаточно моментов у своих ворот. Между полузащитой и обороной были огромные разрывы, чем быстрые футболисты “Львова” часто пользовались.

В перерыве тренер разбудил своих игроков, которые просто смяли своего оппонента во второй 45-минутке. Расцвел Булеца, наработавший на звание MVP-матча. На поле он делал все - и вовремя пасовал на партнеров, и отбирал, и сам бил по воротам соперника. Но Сарнавский, который в воскресный день поймал кураж, сохранял интригу до последних минут.

Очень обидно было бы днепрянам по итогу матча остаться без набранных очков, но на это были все шансы. Лопыренок выставил ногу, за которую удачно зацепился Богунов. Арбитр пожалел номинальных гостей, которые играли дома, и не поставил очевидный для многих 11-метровый. А ведь будь на игре система видеоповторов, все могло бы быть совсем иначе. Остается надеяться, что мы дождемся момента, когда VAR будет использоваться на каждой встречи и на каждом стадионе. Георгий Грошев

У "Александрии" неплохие шансы даже на третье место

Команда Владимира Шарана против "Динамо" показывала приличный футбол лишь отрезками. Поначалу весь план "горожан" сбили два пенальти, но ещё до перерыва александрийцы смогли морально восстановиться, провести несколько неплохих атак и даже отыграть один гол (также с пенальти).

Однако во втором тайме "Александрия" просто развалилась, прежде всего, из-за удаления. На поле была только одна команда, которая и доказала своё численное преимущество.

Впрочем, не нужно ставить крест на коллективе, который завершал поединок вдесятером и заранее ментально ушёл в раздевалку. До "Десны" всего три балла - их можно отыграть уже на следующей неделе. Тогда же кто-то из луганско-киевского дуэта обязательно потеряет очки, что подарит шанс подобраться к тройке ещё ближе.

По игре и по кондициям александрийцы сейчас выглядят однозначно не хуже других претендентов на третью строчку. Но для второго места от футболистов Шарана хотелось бы видеть чего-то большего. Александр Рыженко