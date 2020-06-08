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Денисов: Списывался с Лучано Лучи. Арбитр матча Львов – Днепр-1 будет отстранен на ближайшие матчи

Премьер-лига
(1 голосов)

Ярослав Козык принял пару спорных решений

Денисов: Списывался с Лучано Лучи. Арбитр матча Львов – Днепр-1 будет отстранен на ближайшие матчи
Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал судейство арбитра Ярослава Козыка в матче 25-го тура УПЛ "Львов" – "Днепр-1" (1:2).

"Большой судейский скандал в матче "Львов" – "Днепр-1". Два эпизода на 82-й и 92-й минутах. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте "Львова" Богунове.

Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти. Как это можно было не увидеть?

Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров в первом эпизоде был пенальти. Козык будет отстранен на ближайшие матчи", – написал Денисов.

Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

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В статье: ФК Львов Александр Денисов Ярослав Козык Лучано Лучи СК Днепр-1
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Комментарии (10)
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kampodua (Київ)
08.06.2020 в 21:45
А с каких это пор у нас директор телеканала судейством занимается?
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balamyt (Boston)
08.06.2020 в 21:31
Давайте введем ВАР на Все игры УПЛ и Лиги 1...будим одни голы из пенальти смотреть..(Все руки и ноги считать ) .Будит один цырк а не футбол. Я считал и считаю что пенальти очень скользкая мера для наказаний...им нужно пользоватся осторожно..Как с гранатой без чеки..Да судьи не безгрешны..как и футболисты..Главное ..не вредить футболу..Если наказывать Кузыка ,нужно наказывать и Дердо .(.Он отнял очки у Олимпика )..
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Drovko (Lviv)
08.06.2020 в 21:44
Мова йде за то, щоб результат матчу був справедливий і суддя на нього ніяк не впливав. Щоб не було таких перемог за допомогою арбітра, як у Дніпра вчора...ти сам писав, цитую:"Чем же Днепр1 позорный..Они играли на Победу,и было бы противно если бы ее упустили...А то что им судья немного помог ..."))))...так зовсім трішечки допоміг не поставивши пенальті в їх ворота і не вилучивши Лопирьонка. А так все пучком...
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2020 в 21:19
во 2 лигу или к аматорам и на долго --судей хватает стоит очередь
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Drovko (Lviv)
08.06.2020 в 20:31
Слабка втіха...На жаль Львову від цього очків не добавиться.
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+1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.06.2020 в 20:47
Діло не в очках. Кузик вже стільки раз чудить, як і Романов, Труханов, Дердо, Бойко, Варановський із Катюхою, ці молоді , які купили собі місце в УПЛ ,що треба ціх Луччі гнати поганою мітлою.
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Drovko (Lviv)
08.06.2020 в 21:10
Ти серйозно віриш, що їх виженуть? Якщо і виженуть... яка гарантія, що на їх місце не прийдуть ще гірші? Треба міняти систему... як казав один єврей: коли в мого батька у борделі погано йшли справи, то він міняв шлюх, а не переставляв ліжка...Поки не зміниться система, не зміниться нічого...виганяй не виганяй.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.06.2020 в 20:26
Ха-ха. А твої ікспєрди не будуть відсторонені на дві передачі?))))
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+2
0
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Инспектор ( )
08.06.2020 в 20:12
Пан Денисов, внимательно посмотри на своих " экспертов", которые дружно ничего не увидели
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+3
-1
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Neon11 (Ахтырка)
08.06.2020 в 20:05
А з приводу пенальті у ворота Маріка не говорив? Чи не пора Дердо зовсім вигнати із суддівської братії?
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+2
-2


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