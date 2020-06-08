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Денисов: Списывался с Лучано Лучи. Арбитр матча Львов – Днепр-1 будет отстранен на ближайшие матчи
Ярослав Козык принял пару спорных решений
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал судейство арбитра Ярослава Козыка в матче 25-го тура УПЛ "Львов" – "Днепр-1" (1:2).
"Большой судейский скандал в матче "Львов" – "Днепр-1". Два эпизода на 82-й и 92-й минутах. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте "Львова" Богунове.
Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти. Как это можно было не увидеть?
Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров в первом эпизоде был пенальти. Козык будет отстранен на ближайшие матчи", – написал Денисов.
Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти