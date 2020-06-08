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СМИ: Турецкий тренер Эрол Булут установил контакты с Суркисом и передал свой план развития клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередная порция слухов из Турции

СМИ: Турецкий тренер Эрол Булут установил контакты с Суркисом и передал свой план развития клуба
Новина українською

Турецкие СМИ продолжают сватать местного специалиста Эрола Булута, который сейчас возглавляет "Аланьяспор", в наставники киевского "Динамо".

Как сообщает турецкий таблоид Fotospor, президент киевского клуба Игорь Суркис продолжает подыскивать потенциального нового главного тренера, который мог бы принять команду по окончанию сезона.

Именно поэтому недавно и всплыло имя Булута, которого начали сватать в "Динамо" с неделю назад.

Впрочем, по информации источника, Булут не является приоритетом для Суркиса, который хотел бы вернуть Сергея Реброва. Вот только сам Сергей Станиславович на данный момент ведет переговоры с "Фенербахче", о чем агент тренера Шандор Варга и сообщил Суркису.

Этой ситуацией и воспользовался Булут: тренер был бы не против поработать с топовым украинским клубом и через агента Вадима Шаблия установил контакты с Суркисом и даже передал президенту киевлян свой проект развития команды на ближайшие годы.

Реакция Суркиса на рвение тренера остается неизвестным.

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В статье: Игорь Суркис Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Шандор Варга Динамо (Киев) Вадим Шаблий Ференцварош (Будапешт) Аланьяспор Эрол Булут
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Комментарии (2)
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bender_sun (Белая Церковь)
08.06.2020 в 21:14
Зачем цитировать это недо-сми, оно хоть раз давало правдивые инсайды?) Одни утки, целый табун наплодили)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2020 в 21:13
зачем он нужен в ДК --у него не ДК сердце ему нужны только бабки а за копейки он не пойдёт ему и дома не плохо
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