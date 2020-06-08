СМИ: Турецкий тренер Эрол Булут установил контакты с Суркисом и передал свой план развития клуба

Турецкие СМИ продолжают сватать местного специалиста Эрола Булута, который сейчас возглавляет "Аланьяспор", в наставники киевского "Динамо".

Как сообщает турецкий таблоид Fotospor, президент киевского клуба Игорь Суркис продолжает подыскивать потенциального нового главного тренера, который мог бы принять команду по окончанию сезона.

Именно поэтому недавно и всплыло имя Булута, которого начали сватать в "Динамо" с неделю назад.

Впрочем, по информации источника, Булут не является приоритетом для Суркиса, который хотел бы вернуть Сергея Реброва. Вот только сам Сергей Станиславович на данный момент ведет переговоры с "Фенербахче", о чем агент тренера Шандор Варга и сообщил Суркису.

Этой ситуацией и воспользовался Булут: тренер был бы не против поработать с топовым украинским клубом и через агента Вадима Шаблия установил контакты с Суркисом и даже передал президенту киевлян свой проект развития команды на ближайшие годы.

Реакция Суркиса на рвение тренера остается неизвестным.