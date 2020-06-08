Кадири: Лично я не нравлюсь арбитру Романову. В каждом матче его решения направлены против меня

Полузащитник "Динамо" Мохаммед Кадири прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с "Александрией" (5:1).

- Хочу поблагодарить Бога, тренеров и всех футболистов, поскольку мы все вместе проделали очень хорошую работу и победили. Если честно, я не ожидал, что у нас получится так хорошо проявить себя, но нам это удалось – мы провели отличный матч. На мой взгляд, если мы продолжим в том же духе, для команды это будет очень хорошо, нам всем это нужно, чтобы занять второе место в турнирной таблице.

- Обычно вы играете на позиции опорного полузащитника, а вчера действовали в центре защиты, насколько вам было комфортно?

- Да, центральный защитник – это не моя родная позиция, но мне уже приходилось на ней играть, правда, очень давно. Так что этот опыт для меня не новый. Хотя обычно я привык быть "номером 6", считаю, игра в защите для меня также полезна. Универсализм игроком всегда приветствуется, и очень хорошо, если я смогу одинаково эффективно действовать на двух или трех позициях. Тем более приятно, что мы победили, забив пять мячей, хотя могли отправить в ворота соперника и все семь.

- У вас были особенные требования или установки от тренерского штаба перед матчем? Как считаете, вам удалось справиться?

- Сначала в раздевалке перед матчем тренер сказал, что нам предстоит очень важный матч, поэтому попросил играть уверенно, не совершать слишком много фолов и действовать без ошибок. Словом, он говорил очень правильные слова, обратил внимание, что судья не простит оплошностей, и подбадривал меня играть в свой футбол.

- В матче было три пенальти и одна красная карточка, на ваш взгляд, все эти решения были справедливыми?

- Что касается моего пенальти, я опубликовал это видео в фейсбуке и где только можно, чтобы хотя бы кто-нибудь мог ответить, где там пенальти? Все, кто его видел, говорят, что пенальти там не было. Примечательно, что этот же судья показал мне красную карточку в кубковом матче с "Александрией" в марте. Не знаю, почему я ему так не нравлюсь – все его решения направлены против меня. Поэтому считаю, что арбитр не был справедливым, по крайней мере, ко мне. Повторюсь, убежден, что лично я ему не нравлюсь, поскольку в каждом матче, когда он нас судит, его решения направлены против меня.

- Чего ожидаете от следующего матча на выезде против "Зари" - вашего главного конкурента в борьбе за второе место?

- Естественно, ожидаю только победы. Если мы будем играть так же хорошо, как вчера, у нас все получится не только в следующем поединке, но и во всех остальных.