Цыганык: Динамо летом вернет из аренды Булецу, Супрягу, Леднева и Тымчика

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал, что "Динамо" по окончанию сезона планирует вернуть всех игроков, которые проявили себя в арендах в других клубах.

"Динамо" планирует вернуть всех арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Те, кто был близок к основе (в Динамо) и проявили себя в других клубах, все приедут в "Динамо", будут готовиться и, наверное, начнут следующий сезон в киевском клубе.

В первую очередь это касается Тымчика, Леднева, Булецы и Супряги. Эту четверку возвратят в "Динамо", их контракты принадлежат киевскому клубу", – сказал Цыганык.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Днепр-1" ведет переговоры с "Динамо" о возможном продлении аренды на следующий сезон Булецы и Супряги.