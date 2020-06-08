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Цыганык: Динамо летом вернет из аренды Булецу, Супрягу, Леднева и Тымчика

Премьер-лига
(1 голосов)

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Цыганык: Динамо летом вернет из аренды Булецу, Супрягу, Леднева и Тымчика
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал, что "Динамо" по окончанию сезона планирует вернуть всех игроков, которые проявили себя в арендах в других клубах.

"Динамо" планирует вернуть всех арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Те, кто был близок к основе (в Динамо) и проявили себя в других клубах, все приедут в "Динамо", будут готовиться и, наверное, начнут следующий сезон в киевском клубе.

В первую очередь это касается Тымчика, Леднева, Булецы и Супряги. Эту четверку возвратят в "Динамо", их контракты принадлежат киевскому клубу", – сказал Цыганык.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Днепр-1" ведет переговоры с "Динамо" о возможном продлении аренды на следующий сезон Булецы и Супряги.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев Александр Тымчик СК Днепр-1 Владислав Супряга Сергей Булеца
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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sergei2020 (Черновцы)
08.06.2020 в 22:00
Жаль пацанів. Могли стати хорошими футболістами!!! ЖАЛЬ!!!
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balamyt (Boston)
08.06.2020 в 21:51
А смысл...чтобы сидели на лавке ? В Динамо К достаточно молодых ...Для результата нужны качеств. легионеры ,и класс сразу поднимется...Пусть арендованные игают..в основе ...
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ascent (Луксор)
08.06.2020 в 21:50
Знатный квартет будет...
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