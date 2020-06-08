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Каменюка: Показали, что мы команда и можем держать удар

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря продолжает побеждать

Каменюка: Показали, что мы команда и можем держать удар
Новина українською

Защитник и капитан "Зари" Никита Каменюка подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Колосом" (1:0).

- Мы взяли три очка и это самое главное я считаю. Показали, что мы команда и мы можем держать удар.

- Похвалил тебя Виктор Скрипник во время послематчевой онлайн пресс-конференции, отметив твоё искреннее желание забить гол.

- Да, я очень хотел забить и принести пользу команде. Но главное то, что мы сыграли на ноль и добыли победу. Вот это самое главное.

- Говорят, футболисты не обращают внимание на трибуны. Но мне кажется, всё равно, несмотря на игру, вы обращаете внимание на болельщиков. В этой игре ребята поддерживали нас только за пределами стадиона.

- Да, я слышал, что нас поддерживали. Тяжело играть без болельщиков. Ещё раз повторю, что мы играем для наших болельщиков и им благодарны. И тем, кто у экранов телевизоров, и те, кто был за пределами стадиона.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Каменюка Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Заря

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