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Алексей Шевченко: В Шахтере португальский язык, как ни крути, каждый день на слуху

Премьер-лига
(2 голосов)

Кипер рассказал о взаимодействии в команде

Алексей Шевченко: В Шахтере португальский язык, как ни крути, каждый день на слуху
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко рассказал о взаимоотношениях в команде и выделил лучших, по его мнению, игроков "горняков".

– С кем из команды общаешься лучше всего?

– Ближе всех с Кривцовым и Степаненко. Мы просто еще в Запорожье вместе играли. Еще с Хочолавой, он мой сосед, Коваленко, Марлосом, Тайсоном… Со всеми!

– На каком языке в команде общаетесь с бразильцами и с Соломоном?

– Португальский, как ни крути, каждый день на слуху. Да и на русском, украинском, они же тоже их слышат, понимают, что мы просим. Иногда что-то объясняешь с помощью жестов. Без проблем, все абсолютно нормально. А с Соломоном на английском.

– Кто самый импульсивный в команде?

– Тарас Степаненко. Но он сейчас стал гораздо спокойнее, чем пару лет назад, – два разных человека. Он учится, развивается, читает о спортивной психологии. Очень эрудированный парень. Но если что-то пойдет не так, может вспылить!

– Твоя пятерка сильнейших игроков "Шахтера"?

– Исмаили, Степаненко, Кривцов, Тайсон и Пятов.

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В статье: Алексей Шевченко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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