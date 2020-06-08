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Алексей Шевченко: В Шахтере португальский язык, как ни крути, каждый день на слуху
Кипер рассказал о взаимодействии в команде
Голкипер "Шахтера" Алексей Шевченко рассказал о взаимоотношениях в команде и выделил лучших, по его мнению, игроков "горняков".
– С кем из команды общаешься лучше всего?
– Ближе всех с Кривцовым и Степаненко. Мы просто еще в Запорожье вместе играли. Еще с Хочолавой, он мой сосед, Коваленко, Марлосом, Тайсоном… Со всеми!
– На каком языке в команде общаетесь с бразильцами и с Соломоном?
– Португальский, как ни крути, каждый день на слуху. Да и на русском, украинском, они же тоже их слышат, понимают, что мы просим. Иногда что-то объясняешь с помощью жестов. Без проблем, все абсолютно нормально. А с Соломоном на английском.
– Кто самый импульсивный в команде?
– Тарас Степаненко. Но он сейчас стал гораздо спокойнее, чем пару лет назад, – два разных человека. Он учится, развивается, читает о спортивной психологии. Очень эрудированный парень. Но если что-то пойдет не так, может вспылить!
– Твоя пятерка сильнейших игроков "Шахтера"?
– Исмаили, Степаненко, Кривцов, Тайсон и Пятов.