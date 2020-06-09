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Игрок Мариуполя забил гол Олимпику благодаря тестю

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И тренировкам на карантине

Игрок Мариуполя забил гол Олимпику благодаря тестю
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Ничью с "Олимпиком" в 25 туре УПЛ (2:2) для телеканала Футбол прокомментировал центральный защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко.

- Практически 90 дней вы не были на поле. И вот наконец "Мариуполь" провел матч. Каковы ваши впечатления?

- Мы все очень рады, что вернулись в официальные турниры. Было очень тяжело. Играли как на угле - было очень жарко. Но все равно больше положительных эмоций из-за того, что мы вернулись на поле, в большой футбол.

- "Мариуполь" пропустил два гола. Вы как игрок обороны что можете рассказать об этих голевых ситуациях?

- Видимо, не доиграли до конца со своими игроками. На «теории» будем разбирать эти моменты, наши ошибки. Сказывается то, что много времени мы были без футбола. Плюс не было игры с "Карпатами". В то время как «Олимпик» уже провел официальную игру.

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- Вы чувствовали разницу в физических кондициях между «Мариуполем» и «Олимпиком»?

- Наверное да. Во втором тайме мы немного «подсели», а соперник был свежее. А в первом тайме считаю мы нормально выглядели.

- Расскажите о своем забитый мяч.

- На карантине с тестем ходил на стадион, занимался. Мы отрабатывали удары головой ... Работа приносит свои плоды! Оказался на мяче быстрее соперника и оставалось просто подставить голову.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Сергей Чоботенко
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Источник:
ТК Футбол

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