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Сергей Кривцов о планах Шахтера: Должны выиграть еще 2 матча
А тогда можно праздновать
Центрбэк "горняков" Сергей Кривцов после победы над "Десной" 3:2 в матче 25 тура УПЛ поделился с телеканалом Футбол планами "Шахтера" на чемпионство.
Должны выиграть еще 2 матча, чтобы никто из преследователей не смог нас догнать. А тогда уже будем праздновать.
"Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ и сохраняет отрыв от ближайших преследователей, "Зари" и "Динамо", в 16 очков. До конца чемпионата остается еще 7 туров.
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Источник:Великий футбол
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