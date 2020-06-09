Сергей Кривцов о планах Шахтера: Должны выиграть еще 2 матча

Центрбэк "горняков" Сергей Кривцов после победы над "Десной" 3:2 в матче 25 тура УПЛ поделился с телеканалом Футбол планами "Шахтера" на чемпионство.

Должны выиграть еще 2 матча, чтобы никто из преследователей не смог нас догнать. А тогда уже будем праздновать.

"Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ и сохраняет отрыв от ближайших преследователей, "Зари" и "Динамо", в 16 очков. До конца чемпионата остается еще 7 туров.