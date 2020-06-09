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Сергей Кривцов о планах Шахтера: Должны выиграть еще 2 матча

Премьер-лига
(2 голосов)

А тогда можно праздновать

Сергей Кривцов о планах Шахтера: Должны выиграть еще 2 матча
Новина українською

Центрбэк "горняков" Сергей Кривцов после победы над "Десной" 3:2 в матче 25 тура УПЛ поделился с телеканалом Футбол планами "Шахтера" на чемпионство.

Должны выиграть еще 2 матча, чтобы никто из преследователей не смог нас догнать. А тогда уже будем праздновать.

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"Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ и сохраняет отрыв от ближайших преследователей, "Зари" и "Динамо", в 16 очков. До конца чемпионата остается еще 7 туров.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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