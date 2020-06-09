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Агент Вадим Шаблий объяснил причину ажиотажа в Турции вокруг Эрола Булута и Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

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Агент Вадим Шаблий объяснил причину ажиотажа в Турции вокруг Эрола Булута и Динамо
Новина українською

Вадим Шаблий, представитель популярного среди украинских игроков футбольного агентства, отреагировал на слухи в СМИ Турции, якобы он ведет переговоры с киевским "Динамо" от имени тамошнего тренера Эрола Булута.

Вадим отверг эту информацию.

Я не знаком с ним [Эролом Булутом], никогда не встречался и никаких контактов от его имени с руководством "Динамо" у меня не было.

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Также Вадим высказал свою версию относительно ажиотажа, который разгоняют турецкие СМИ о "переговорах Булута с "Динамо".

Турецкие СМИ или представители Булута могут не придумывать фантастические трансферы - думаю, это всего лишь попытка добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как "Динамо".

Напомним, что в Эрола Булута заканчивается контракт с "Аланьяспором", команда занимает 6 место в турецкой Суперлиге.

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В статье: Динамо (Киев) Чемпионат Турции Вадим Шаблий Эрол Булут
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
09.06.2020 в 09:47
"...добавить в резюме тренера несуществующий интерес со стороны такого известного клуба, как "Динамо".
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