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Коуч Карпат: У кое-кого начали проявляться симптомы заболевания

Премьер-лига
(2 голосов)

Но не из футболистов, а среди работников клуба

Коуч Карпат: У кое-кого начали проявляться симптомы заболевания
Новина українською

Роман Санжар, наставник львовских "Карпат", в разговоре с телеканалом Футбол, высказался о ситуации в клубе в связи с эпидемией COVID-19.

Все футболисты, по его словам, чувствуют себя хорошо, именно у них никаких симптомов коронавируса нет, тренерский штаб находится с ними на контакте по телефону.

Среди работников тяжелых случаев нет, но ...у некоторых симптомы начали проявляться. О всех не скажу, потому что не со всеми общаюсь. Но у некоторых есть симптомы.

Футболисты, для которых тест на COVID-19 был отрицательный, тоже находятся на карантине.

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Они получили индивидуальные задания и работают по возможности - у кого какая.

Из-за эпидемии коронавируса в "Карпатах" перенесены матчи 24 и 25 туров, а также команда не сыграет в 26 туре УПЛ с "Днепр-1". О дате этого матча клубы и УПЛ должны определиться в ближайшее время.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
09.06.2020 в 10:00
На данном этапе от Карпат только проблемы. Снимитесь с чемпионата, сделайте шляхетный поступок
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