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Арбитров и официальных наблюдателей Первой лиги проверят на COVID-19

Премьер-лига
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Уже послезавтра

Арбитров и официальных наблюдателей Первой лиги проверят на COVID-19
Новина українською

В четверг, 11 июня, в 5 городах Украины, Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре, состоится тестирование арбитров, ассистентов арбитра, наблюдателей УПЛ и Первой лиги ПФЛ на выявление COVID-19.

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А 15-17 июня в Доме футбола (Киев) состоится учебно-тренировочный сбор арбитров и ассистентов арбитра Первой лиги ПФЛ.

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В статье: арбитры Первая лига Комитет арбитров УАФ коронавирус
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