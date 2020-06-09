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Нападающий Десны рассказал о "подарке" от игрока Шахтера

Премьер-лига
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Первый черниговский - от Будкивского

Нападающий Десны рассказал о "подарке" от игрока Шахтера
Новина українською

Филипп Будковский, 28-летний форвард "Десны", прокомментировал для телеканала Футбол свой первый гол в официальном матче за черниговцев.

Произошло это в игре 25 тура УПЛ с "Шахтером" (2:3).

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Побежали в прессинг. Защитник ошибся, а я воспользовался "подарком".

Нападающий обязан чувствовать момент. В этот день, пожалуй, именно такое и случилось. Удалось забить.

В этом сезоне на счету Филиппа 16 матчей в УПЛ и 2 гола - предыдущий он забил еще в составе "Зари", где выступал до зимней паузы.

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий футбол

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