Нападающий Десны рассказал о "подарке" от игрока Шахтера

Филипп Будковский, 28-летний форвард "Десны", прокомментировал для телеканала Футбол свой первый гол в официальном матче за черниговцев.

Произошло это в игре 25 тура УПЛ с "Шахтером" (2:3).

Побежали в прессинг. Защитник ошибся, а я воспользовался "подарком". Нападающий обязан чувствовать момент. В этот день, пожалуй, именно такое и случилось. Удалось забить.

В этом сезоне на счету Филиппа 16 матчей в УПЛ и 2 гола - предыдущий он забил еще в составе "Зари", где выступал до зимней паузы.