Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Десны рассказал о "подарке" от игрока Шахтера
Первый черниговский - от Будкивского
Филипп Будковский, 28-летний форвард "Десны", прокомментировал для телеканала Футбол свой первый гол в официальном матче за черниговцев.
Произошло это в игре 25 тура УПЛ с "Шахтером" (2:3).
Побежали в прессинг. Защитник ошибся, а я воспользовался "подарком".
Нападающий обязан чувствовать момент. В этот день, пожалуй, именно такое и случилось. Удалось забить.
В этом сезоне на счету Филиппа 16 матчей в УПЛ и 2 гола - предыдущий он забил еще в составе "Зари", где выступал до зимней паузы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Великий футбол
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...