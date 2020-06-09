Виталий Миколенко извиняется каждый раз, когда забивает гол Александрии

Игрок левого фланга "Динамо" Виталий Миколенко в матче УПЛ с "Александрией" (5:1) забил гол, он стал третьим для футболиста в этом сезоне.

Притом все три гола в сезоне он забивал именно в ворота "Александрии":

- Значит, "Александрия" - моя любимая команда (смеется). Когда я забил им первый мяч в октябре прошлого года во время домашнего матча в первом круге, вратарь Юра Панькив сказал: "Ты мне еще не забивал". После этого за каждый свой гол я извиняюсь перед ним (улыбается). На этот раз тоже извинился.

- После победы с таким уверенным счетом, настроение в команде хорошее?

- Конечно. Оно приподнятое после каждой победы, а тем более большой. Причина того, что, забив два мяча с пенальти, мы пропустили сами, наверное, в какой-то расслабленности. Но главное, что мы довели эту игру до логического завершения.

- По вашему мнению, все три пенальти были справедливыми?

- На матчах работает система VAR, и, если момент спорный или неоднозначный, арбитр к нему обращается. Как в моменте с пенальти в наши ворота, словом, ему в любом случае подсказывают, если есть сомнения. Сам повтор я еще не смотрел, но, если арбитр поставил эти пенальти, значит, был уверен, что так надо.

- В матче было много желтых карточек и одно удаление. Как считаете, можно было без некоторых обойтись?

- Не хочу обсуждать судейство: если он давал предупреждение, значит, у него были на это причины. Хорошо, что удалили игрока "Александрии". Считаю, это было заслуженно.