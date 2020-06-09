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Защитник Днепр-1 о ФК Львов: Результат был важен именно потому, что на поле были страсти

Премьер-лига
(1 голосов)

Дебют - и сразу гол

Защитник Днепр-1 о ФК Львов: Результат был важен именно потому, что на поле были страсти
Новина українською

Защитник левого фланга СК "Днепр-1" Андрей Цуриков в матче против ПФК "Львов" дебютировал за основной состав спортклубовцев и сразу же отметился забитым мячом.

- Рад вернуться в УПЛ, рад дебютировать за "Днепр-1", а еще и отметиться голом в первом же матче. Это было очень важно для меня.

После длительного перерыва эта игра стала первой для меня больше чем за год, ведь травма была серьезной, поэтому сейчас я счастлив вернуться в игру и помогать команде на поле.

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- Сегодня на поле было много эмоций. Насколько важной стала победа по такой игре?

- Результат был важен именно потому, что на поле были такие страсти. Важно было победить и доказать сопернику, что мы сильнее. Я считаю, что по игре это было видно, поэтому соперникам надо признавать поражение и гордо покидать поле.

- Как выдержали физически дебютную игру, и насколько уже есть взаимопонимание с партнерами на поле?

- Считаю, что у нас уже взаимопонимания на поле отличные, хотя, конечно, нет предела совершенству. Мы над всем этим работаем. И физически тоже достаточно неплохо себя чувствовал, хотя последние 10-15 минут и было непросто, особенно когда идет навала и много длинных передач, но, по большому счет, все выдержал.

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В статье: Андрей Цуриков ФК Львов СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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