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За гол в ворота Колоса нападающий Зари поблагодарил двух партнеров

Премьер-лига
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И рассказал о недовольстве Скрипника вторым таймом

За гол в ворота Колоса нападающий Зари поблагодарил двух партнеров
Новина українською

Победу над "Колосом" (1:0) в 25 туре УПЛ прокомментировал нападающий "Зари" Владислав Кабаев, который забил единственный гол во встрече.

- Настроение супер. Мы устали, но эмоции вполне положительные.

- Как тебе поле "Славутич-Арены", которое не имело нагрузок в течение длительного времени?

- Поле супер. Просто немного подсохла трава, так как внезапно наступила жара. Но поле, подчеркну, в идеальном состоянии.

- Благодаря твоему голу команда остается на втором месте.

- Спасибо за комплемент. Но хочу отметить всю цепочку. Виталий Вернидуб выиграл борьбу, хорошо отдал Влад Кочергин, а моя работа - забивать. Мы будем делать это и в следующих матчах.

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- О чем шел разговор в раздевалке после игры?

- О том, что первый тайм нам удался. А во втором тайме, ведя в счете, немного "подсели". Хотя нас предупреждали, что расслабляться не нужно, ведь "Колос" попытается отыграться. Опять же, почему нам сложнее играть в большинстве. Но мы работаем над устранением этой ошибки.

Трудно входить в сезон, как и всем командам. Это была лишь вторая игра. Теперь впереди принципиальная игра с "Динамо". У нас есть желание побеждать в каждой игре.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Виктор Скрипник Колос (Ковалевка) Владислав Кабаев Владислав Кочергин
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Источник:
Зоря

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