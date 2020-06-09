Лучший футболист 25-го тура украинской Премьер-лиги по версии читателей UA-Футбол

25-й тур оказался щедрым на голы – только в одной встрече было меньше трех взятий ворот. Неудивительно, что у столь результативного уик-энда были и свои герои. Кто-то забивал, кто-то подносил снаряды, а кто-то отбивал пенальти.

О них мы сегодня и поговорим.

Уже традиционно, право выбрать лучших игроков тура мы доверили вам, путем голосования в нашем telegram-канале.

И переходим к тройке лучших.

3-е место - Виталий Буяльский ("Динамо")

Возвращение на поле нелегко дается футболистам "Динамо". И без того немалый список травмированных накануне игры с "Александрией" пополнил и Беньямин Вербич. В отсутствие главных созидателей, именно Виталий Буяльский берет на себя функции главного человека в атаке команды. На счету полузащитника киевлян уже три гола и голевая в двух матчах после возобновления сезона. Он же обеспечил результат и в игре с подопечными Владимира Шарана, соорудив два гола и голевую. Кажется, новая прическа действительно придала сил одному из лидеров "бело-синих".

2-е место Виталий Миколенко ("Динамо")

Не менее важным человеком в атакующих построениях "Динамо" является и другой Виталий - Миколенко. Особенно если речь заходит о матчах с "Александрией", которую защитник киевлян любит особенно. На счету Виталия в этом сезоне три гола в украинском первенстве (и один в Лиге Европы) – и все три в ворота Юрия Панькива, перед которым Миколенко каждый раз извиняется. Не стал исключением и последний матч, в котором с левого фланга "бело-синих" регулярно приходила острота, а помимо гола, Виталий мог записать на свой счет и голевую, если бы герой из предыдущего пункта не промазал мимо открытого угла ворот соперника.

1-е место – Марлос ("Шахтер")

Марлос вихрем ворвался в украинский футбол после карантина. Пока все еще раскачиваются и вспоминают в какой стороне их ворота, лидер "Шахтера" принялся разрывать своих соперников, словно и не было никакого двухмесячного простоя. На счету бразильского украинца уже четыре гола в двух матчах, а могло быть и гораздо больше, если бы не геройства Паста (пенальти) и Мостового (вынес из пустых ворот). При этом Марлос еще и в обороне отрабатывает непривычно много, как для себя самого. В общем, заметно, что парень соскучился по футболу и теперь с энтузиазмом взялся наверстывать упущенное.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 25-го тура по версии читателей UA-Футбол становится Марлос!

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