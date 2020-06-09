Блохин: Какие задачи поставят перед Шевченко? Ни один тренер без них не работает

Наставника национальной сборной Украины 2003-2007 и 2011-2012 годов Олега Блохина спросили о предложении действующему тренеру "сине-желтых" Андрея Шевченко продлить контракт до конца лета 2022 года.

Очевидно, что было важно сохранить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Все логично. Почему нет? Сборная добилась ярких побед, вышли на чемпионат Европы с первого места в группе.

Хороший результат, все довольны. Не знаю, какие сейчас задачи поставят перед ним, но понятно, что ни один тренер не работает без задач. Так не бывает. Какими они будут на финальную часть Евро? Посмотрим. Самое главное, что потенциал у сборной хороший.

Отразится ли перенос Евро на год для сборной? Это повлияет на все команды. Сложившаяся ситуация влияет и на футбол, и на жизнь. Немного обидно, потому что сборная сейчас была в накате. Какой она будет через год - посмотрим. Команда давно не играла. Дождемся осенних матчей и посмотрим. Жизнь покажет.