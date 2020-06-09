(Анти) Герой футбольного дня. Ярослав Козык

По правде говоря, Ярослав Козык – не самый плохой арбитр, работающий в Украине. В третьем, девятом и двенадцатом турах текущей УПЛ он становился лучшим среди коллег по уровню судейства, в остальных матчах отличался стабильностью. Статистика первой части сезона (до зимнего перерыва) показывает, что Козык допустил лишь одну грубую ошибку в семи поединках УПЛ: при счете 1:1 ошибочно назначил пенальти в ворота "Колоса" в его матче со "Львовом".

Впрочем, прежние заслуги в арбитраже (как и в иных сферах деятельности) не должны снимать ответственности за ошибки здесь и сейчас. Ярослав плохо отсудил игру "Львов" - "Днепр-1" (1:2) и справедливо, если верить разным источникам, получит наказание от Лучано Лучи в виде отстранения. Однако есть нюансы. К тому же, очень важные.

Но сначала – о самом матче и ситуации вокруг Козыка. Александр Денисов одним из первых заявил, что узнал от Лучано Лучи о готовящемся для Козыка наказании. При этом, в программе самого Александра Денисова большинство экспертов оправдали решение арбитра не указывать на "точку" при падениях Богунова на 82-й и 90+5-й минутах. Только Михаил Метревели осторожно отметил, что в эпизоде ​​Богунов-Лопырёнок можно было назначить пенальти. Хотя вердикт был очевиден и не должен был вызывать дискуссий: Козык ошибся, но только в одном эпизоде, а не в двух, как это подчеркивали игроки и тренер "Львова". Сразу после матча об этом написал и наш сайт.

А теперь – к нюансам. Ярослав Козык – не единственный, кто напортачил в 25-м туре УПЛ. Даже если не затрагивать Анатолия Абдулу, бригада которого отменила, похоже, чистый гол Никиты Каменюки в ворота "Колоса" (вина больше лежит на ассистенте Матяже, да и эпизод "тонкий" – требует графики), то есть еще Александр Дердо, который в матче "Олимпик" - "Мариуполь" ошибся не менее грубо, чем Козык: не назначил пенальти за игру рукой Быкова. Поэтому если будет наказание для Козцка, будет ли оно для Александра Дердо?

И почему только после 25-го тура? Был / будет ли наказан Арановский за сомнительного качества судейство в матче "Александрия" - "Заря" (24-й тур)? Лучано Лучи не любит давать публичную оценку работе своих подопечных и тем самым избегает ответственности сам и снимает ее с подчиненных. Но можно проследить, когда свое следующее назначение получит Козык, а когда – Дердо с Арановским. И действует ли в Комитете арбитров выборочное правосудие, о котором при каденции Коллины / Лучи говорят как о привычном положении вещей.