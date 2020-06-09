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Юбиляр узнал о количестве своих игр в Мариуполе после матча

Премьер-лига
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Юбиляр узнал о количестве своих игр в Мариуполе после матча
Новина українською

Нападающий "азовцев" Руслан Фомин после матча с "Олимпиком" (2:2) рассказал телеканалу Футбол об игре и своем юбилее - 100-й матч в составе команды.

- Первый матч после рестарта чемпионата позади. Ничья с "Олимпиком" 2:2 - это положительный или отрицательный результат для "Мариуполя"?

- Мы ехали за победой. Но если рассуждать: дорога, погода, наш первый официальный матч (до этого мы только двухсторонки проводили), то можно занести эту ничью нам в актив.

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- В стартовом составе "Мариуполя" вышло много молодых игроков, а вот опытные игроки остались в резерве ...

- У нас перспективная молодежь. Они прошли хорошую школу, некоторые стали чемпионами мира. Сегодня главный тренер выбрал такой стартовый состав. Я буду работать дальше, доказывать на тренировках, что достоин играть в стартовом составе. У нас в команде хорошая конкуренция. Молодежь притирается к нам, мы - к ним. Мы как более старшие футболисты где-то можем им подсказать, объяснить. Это нормальный рабочий процесс.

- Для вас матч с "Олимпиком" стал 100-м в составе "Мариуполя" в чемпионатах Украины. Знали об этом "юбилее" перед игрой?

- Нет, узнал уже после игры. Очень приятно, что достиг такой отметки. Наверное, внес какой-то вклад в историю команды. Не буду загадывать, но хочется еще поиграть.

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В статье: ФК Мариуполь Руслан Фомин Олимпик (Донецк) Александр Бабич УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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