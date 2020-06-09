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Идеальный рост вратаря и выдающиеся матчи кипера Шахтера Алексея Шевченко

Премьер-лига
(2 голосов)

Аплодисменты на Олд Траффорд

Идеальный рост вратаря и выдающиеся матчи кипера Шахтера Алексея Шевченко
Новина українською

Алексей Шевченко, вратарь донецкого "Шахтера", рассказал об особенностях игры на позиции стража ворот.

- Какой матч в карьере наиболее памятный?

- Наверное, финал Кубка, он был очень ответственный. Также с "Зарей" против "Манчестер Юнайтед". Больше даже не поединок, а трибуны. Мы проиграли, но, когда покидали поле, весь стадион стоял и аплодировал нам.

- В каких воротам кипера играет спокойнее: со стороны активных болельщиков твоей команды или там, где фаны соперника?

- Не знаю. Просто в одном случае нельзя подвести своих болельщиков, а в другом - дать другим порадоваться. Всюда серьезно и сосредоточенно, независимо от ворот.

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- Что важнее для голкипера: скорость и реакция или рост?

- Наверное, реакция. Кстати, читал, что идеальный рост для вратаря - 187 сантиметров, чтобы он был координированным, мог состоять, брать нижние и верхние мячи. При условии, что имеет прыжковые и другие необходимые данные. В СССР был легендарный вратарь Дасаев - по его идеальному росту ориентировались. Если голкипер очень высокий, для него нижние мячи тяжелее верхних, если рост до 187 сантиметров, сложнее парировать верхние.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Шевченко Шахтер (Донецк) Ринат Дасаев Манчестер Юнайтед
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Источник:
Шахтар

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