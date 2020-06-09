Игорь Суркис ответил на вопрос о поиске нового тренера для Динамо

Игорь Суркис, президент "Динамо", отреагировал на информацию в турецкой прессе о возможной смене главного тренера Алексея Михайличенко, который возглавляет команду с августа 2019-му.

Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят.

Тем более - навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для "Динамо".