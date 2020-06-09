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Игорь Суркис ответил на вопрос о поиске нового тренера для Динамо
Советом для турок
Игорь Суркис, президент "Динамо", отреагировал на информацию в турецкой прессе о возможной смене главного тренера Алексея Михайличенко, который возглавляет команду с августа 2019-му.
Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят.
Тем более - навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для "Динамо".
Всем большое спасибо за заботу, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться.
Ранее в прессе писали о том, что "Динамо" может возглавить Сергей Ребров, Юрий Семин, а турецкие СМИ навязывают кандидатуру Эрола Булута.