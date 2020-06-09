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Игорь Суркис ответил на вопрос о поиске нового тренера для Динамо

Премьер-лига
(7 голосов)

Советом для турок

Игорь Суркис ответил на вопрос о поиске нового тренера для Динамо
Новина українською

Игорь Суркис, президент "Динамо", отреагировал на информацию в турецкой прессе о возможной смене главного тренера Алексея Михайличенко, который возглавляет команду с августа 2019-му.

Есть одно золотое правило, испытанное жизнью: никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят.

Тем более - навязчивые советы. Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для "Динамо".

Читайте такжеСМИ: Турецкий тренер Эрол Булут установил контакты с Суркисом и передал свой план развития клуба

Всем большое спасибо за заботу, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться.

Ранее в прессе писали о том, что "Динамо" может возглавить Сергей Ребров, Юрий Семин, а турецкие СМИ навязывают кандидатуру Эрола Булута.

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В статье: Динамо (Киев) Эрол Булут
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Источник:
Динамо

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Комментарии (7)
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Футбольный спам (Киев)
09.06.2020 в 15:57
А зачем динамо новый тренер? Команда борется за втрое место, в лигу Европы скорее всего попадут. Ну а на большее там уровень игроков просто не соответствует выполнять задачи выше.
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.06.2020 в 16:26
А у кого в Україні гравці можуть виконувати інші завдання?
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+1
-2
support (Kyiv)
09.06.2020 в 16:36
Команда - чемпион
+1
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
09.06.2020 в 17:22
support г@нд0н, адрес пиши, сцыкло
0
0
DROP D (Винница)
09.06.2020 в 15:40
який новий тренер? Ви що? вони Александрію розкатали 5-1. Льосік тепер буде до кінця життя сидіти в ДК
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+2
-2
ukatan (Харьковская обл.)
09.06.2020 в 15:34
Ну не может же Игорек правду сказать! "Михайличенко работает за зарплату в 5000 долларов в месяц. Где я еще найду такого тренера!?" Ну неужели непонятно что в "Динамо" полный зашквар с деньгами? Три года пролета с Лигой Чемпионов чего-то да значат. Вот и тренер выбирается не получше, а подешевле.
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.06.2020 в 15:18
Від прямої відповіді ухилився, як у анекдоті про сторожа в НДІ та марсіан.
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0
0


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