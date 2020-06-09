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Матч Динамо - Колос перенесен с воскресенья на понедельник

Премьер-лига
(2 голосов)

По просьбе клубов

Матч Динамо - Колос перенесен с воскресенья на понедельник
Новина українською

Матч 27-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Колос" перенесен с воскресенья 21 июня на понедельник, 22 июня.

Дирекция УПЛ утвердила перенос поединка, руководствуясь соглашением между клубами.

Время начала встречи остается неизменным - 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
09.06.2020 в 16:52
Пля.. бизнес по украински.. сначала делаем, потом думаем.. а потом в мутной воде рыбу ловим. Классика
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.06.2020 в 16:30
Не розумію, чому в таку спеку не перенести початок матчів у червні -липні хоча би на 19-30?
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0
0
support (Kyiv)
09.06.2020 в 16:35
Трансляторы
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0
0
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dmtroyan (Полтава)
09.06.2020 в 17:06
У федерації рішили, що корону футболісти дньом побачать і обійдуть, а вечером можуть не замітить та інфікуватись.
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0
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