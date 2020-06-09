Премьер-лига
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Матч Динамо - Колос перенесен с воскресенья на понедельник
По просьбе клубов
Матч 27-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Колос" перенесен с воскресенья 21 июня на понедельник, 22 июня.
Дирекция УПЛ утвердила перенос поединка, руководствуясь соглашением между клубами.
Время начала встречи остается неизменным - 17:00.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
09.06.2020 в 16:52
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.06.2020 в 16:30
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support (Kyiv)
09.06.2020 в 16:35
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dmtroyan (Полтава)
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