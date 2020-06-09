Цитаишвили о матче с Александрией: Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в 25-м туре УПЛ над "Александрией" (5:1).

"Не сказал бы, что было легко. В плане борьбы с ними всегда было тяжело играть. Просто мы реализовали те моменты, которые у нас были. Красная карточка тоже помогла. Результата добились, но я бы не сказал, что все довольны игрой. После "Шахтера"ю мы были очень настроены на эту игру.

Часто про меня говорили, что я слаб в борьбе или в защите. Поэтому у меня была двойная мотивация показать, что это не так. Каждому игроку дают шансы, прежде чем по нему делать выводы. Я его ждал долго и получил. Будут судить президент, тренерский штаб и люди, которые смотрят. Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел. Я могу намного больше", - рассказал Цитаишвили.