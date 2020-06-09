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Меликян:  У меня преимущество - я не бразилец и не украинец и не принимаю ни одной из сторон

Премьер-лига
(1 голосов)

В команде большая диаспора бразильских игроков

Меликян:  У меня преимущество - я не бразилец и не украинец и не принимаю ни одной из сторон
Новина українською

Главный тренер "Львова" Егише Меликян рассказал о том, как он находит подход к бразильской диаспоре в команде.

"Есть разный менталитет. Нужен тонкий подход. Слава Богу, мне это удалось, у меня хорошие отношения и с бразильцами, и с украинцами.

У меня преимущество - я не бразилец и не украинец. Я не принимаю ни одной из сторон. Мне главное - качественный игрок. И у нас есть справедливая конкурентоспособная команда", - сказал Меликян.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян
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Источник:
ФК Львов

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