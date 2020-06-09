Косырин: Шахтер и нынешнее Динамо разделяет пропасть, чемпионат УПЛ стал неинтересен

Экс-игрок сборной Украины и ряда украинских клубов Александр Косырин высказал свое мнение о нынешней ситуации в чемпионате УПЛ.

"Если честно, я уже давно не слежу за украинским футболом. Бывало такое, что несколько раз начинал смотреть определенные игры. Было такое, когда в Лиге Европы выступал "Мариуполь", я начал смотреть его игру чемпионата Украины с "Александрией". Посмотрел пять минут и больше не смог, переключил. Это просто неинтересно. Мне не нравится, когда футболисты "пуляют" мяч по полю.

Конечно же, смотрю игры "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов или Лиге Европы. А чемпионат вообще неинтересен.

На мой взгляд, к сожалению, между грандами украинского футбола уже нет такой борьбы, какой она была раньше. "Шахтер" и нынешнее "Динамо" разделяет пропасть. Если раньше эти команды играли на одном уровне, то сейчас "Шахтер" намного выше всех по многим показателям, потом – пропасть, лишь затем "Динамо", "Заря", "Александрия" и другие команды.

К сожалению, "Динамо" опустилось вниз. Может, на "полголовы" киевляне выглядывают из остального списка команд УПЛ, но, такое ощущение, что еще чуть-чуть – и они тоже будут там, в общей массе. А "Шахтер", конечно, за счет качественных легионеров, хороших зарплат, грамотного менеджмента, становится чемпионом, остается на вершине, сражается в еврокубках с топ-клубами", - сказал Косырин.

Напомним, что ранее Косырин выступал в "Динамо", "Арсенал", "Черноморец", донецкий "Металлург" и "Говерлу".