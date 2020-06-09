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Косырин: Шахтер и нынешнее Динамо разделяет пропасть, чемпионат УПЛ стал неинтересен

Премьер-лига
(1 голосов)

Интриги в борьбе за чемпионство нет

Косырин: Шахтер и нынешнее Динамо разделяет пропасть, чемпионат УПЛ стал неинтересен
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и ряда украинских клубов Александр Косырин высказал свое мнение о нынешней ситуации в чемпионате УПЛ.

"Если честно, я уже давно не слежу за украинским футболом. Бывало такое, что несколько раз начинал смотреть определенные игры. Было такое, когда в Лиге Европы выступал "Мариуполь", я начал смотреть его игру чемпионата Украины с "Александрией". Посмотрел пять минут и больше не смог, переключил. Это просто неинтересно. Мне не нравится, когда футболисты "пуляют" мяч по полю.

Конечно же, смотрю игры "Шахтера" и "Динамо" в Лиге чемпионов или Лиге Европы. А чемпионат вообще неинтересен.

На мой взгляд, к сожалению, между грандами украинского футбола уже нет такой борьбы, какой она была раньше. "Шахтер" и нынешнее "Динамо" разделяет пропасть. Если раньше эти команды играли на одном уровне, то сейчас "Шахтер" намного выше всех по многим показателям, потом – пропасть, лишь затем "Динамо", "Заря", "Александрия" и другие команды.

К сожалению, "Динамо" опустилось вниз. Может, на "полголовы" киевляне выглядывают из остального списка команд УПЛ, но, такое ощущение, что еще чуть-чуть – и они тоже будут там, в общей массе. А "Шахтер", конечно, за счет качественных легионеров, хороших зарплат, грамотного менеджмента, становится чемпионом, остается на вершине, сражается в еврокубках с топ-клубами", - сказал Косырин.

Напомним, что ранее Косырин выступал в "Динамо", "Арсенал", "Черноморец", донецкий "Металлург" и "Говерлу".

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В статье: Александр Косырин Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
footballfest.net

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Комментарии (5)
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миг-25 (киев)
09.06.2020 в 19:34
Косырина жаба давит что игрок он СРЕДНЕНЬКИЙ и Динамо-не подошел Хочу напомнить этому чуду что пропасть это не периодические проигрыши Динамо с разницей 1 -НУ ОЧЕНЬ РЕДКО 2 мяча -А когда Бомжи влетают в Европе 7-0 и больше Вот это пропасть
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+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
09.06.2020 в 20:12
А 0:8 от "Челси" за два матча? Ну то такое - Великий Клуб просто расслабился...
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
09.06.2020 в 18:53
А много интриги в чемпионатах Италии,Франции,Германии ??? И у нас была бы интрига, если бы шахтьору не поставлял по 18 очков в сезоне мариуполь-арендуполь , клуб того же самого хозяина, что запрещено во всем мире....
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+1
-1
Димон1983
09.06.2020 в 18:50
У тебя забыли спросить сейчас и есть сам интерес идёт борьба. А ты неумул играть вот и помолчи нашли спеца)))
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+2
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
09.06.2020 в 18:48
У Косирина між розумом і реальністю - прірва. Хто дуже хоче бачити прірву, той її бачить, навіть якщо її немає.
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+2
-1


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