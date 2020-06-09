Артем Бондаренко вернулся в общую группу Шахтера

После победы над черниговской "Десной" (3:1) игроки "Шахтера" получили два выходных, после чего 9 июня возобновили тренировки и готовятся к матчу с "Колосом".

По индивидуальной программе продолжают заниматься травмированные Майкон, Максим Малышев и Валерий Бондарь. Отмечается возвращение в общую группу полузащитника "оранжево-черных" Артема Бондаренко.

– У меня было воспаление ахиллова сухожилия, две недели полноценно не тренировался. Сложно без футбола, без любимого занятия. Очень ждал, когда уже смогу приступить к работе в общей группе. Соскучился и по команде, и по эмоциям от самого процесса подготовки, – говорит Артем Бондаренко.

Напомним, что матч 26-го тура УПЛ "Колос" – "Шахтер" состоится 14 июня. Начало в 17:00.