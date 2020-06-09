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Леоненко: То, что Шахтер станет чемпионом, я сказал еще год назад. Просто я разбираюсь в футболе

Премьер-лига
(3 голосов)

Ванга

Леоненко: То, что Шахтер станет чемпионом, я сказал еще год назад. Просто я разбираюсь в футболе
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко рассказал об очередном скором чемпионстве "Шахтера" и обрисовал игру "горняков".

"Шахтер" станет чемпионом, я это сказал еще год назад. Можно их только поздравить с хорошей игрой. Ванга? Да я просто разбираюсь в футболе. Ставь любого тренера в "Шахтер" , и ничего не изменится.

Главное – что Луческу оставил хорошую команду. Я с ним согласен, что при Фонсеке "Шахтер" три года потерял. Почему? Потому что никого не продали за это время, по сути. Он никого не воспитал. А для меня главное – даже не первое место, а именно воспитание футболистов", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Просто Квашин (Харьков)
09.06.2020 в 20:26
Обиженный соревнуется со старым маразматиком Сабо, кто больше обгадит ДИНАМО...У того будет пожирнее миска вонючей похлебки... и плюс 30 сребренников (на двоих) и дохлая мышь для кота Обиженного...
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0
0
филанкрот (donetsk)
09.06.2020 в 20:20
ха 2 місце борються Зоря і Динамо
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0
-1
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simargl (Чернигов)
09.06.2020 в 20:17
Так кто будет вторым и третьим, огласите весь список ))!
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0
-1
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Инспектор ( )
09.06.2020 в 20:10
Может там кот помогает?
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.06.2020 в 19:59
Хм...разбираюсь в футболе.... Что-то это мне напоминает
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