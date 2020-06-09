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Леоненко: То, что Шахтер станет чемпионом, я сказал еще год назад. Просто я разбираюсь в футболе
Ванга
Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко рассказал об очередном скором чемпионстве "Шахтера" и обрисовал игру "горняков".
"Шахтер" станет чемпионом, я это сказал еще год назад. Можно их только поздравить с хорошей игрой. Ванга? Да я просто разбираюсь в футболе. Ставь любого тренера в "Шахтер" , и ничего не изменится.
Главное – что Луческу оставил хорошую команду. Я с ним согласен, что при Фонсеке "Шахтер" три года потерял. Почему? Потому что никого не продали за это время, по сути. Он никого не воспитал. А для меня главное – даже не первое место, а именно воспитание футболистов", - сказал Леоненко.