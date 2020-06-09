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Санжар: Карпаты хотят доиграть сезон. Рассматриваем вариант привлечения ребят из молодежного состава

Премьер-лига
(1 голосов)

Но для начала нужно пройти карантин и сдать тесты

Санжар: Карпаты хотят доиграть сезон. Рассматриваем вариант привлечения ребят из молодежного состава
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, что несмотря на вспышку коронавируса в клубе, команда намерена все-таки доиграть сезон.

"Ориентировочно 15-16 июня закончится двухнедельный карантин, который у нас возник после вспышки коронавируса. После этого вся команда сдаст необходимые тесты. От их результатов будет зависеть дальнейшее положение дел.

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У нас действительно выпала группа футболистов, и как их восполнить – большая головная боль. Но сейчас главное, чтобы все в итоге были здоровы, и не добавились новые заболевания.

Конечно, несмотря ни на что, "Карпаты" хотят доиграть чемпионат, провести оставшиеся матчи. Мы думаем, рассматриваем вариант привлечения ребят из молодежного состава. Посмотрим. Главное сейчас, пройти следующее тестирование и после него будет более ясная картина", — отметил Санжар.

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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M&M (Lviv)
09.06.2020 в 21:10
Та не мучтесь вже, йдіть спокійно в ту першу лігу. Пациент вже давненько всьо..амінь.
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