Санжар: Карпаты хотят доиграть сезон. Рассматриваем вариант привлечения ребят из молодежного состава

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар рассказал о том, что несмотря на вспышку коронавируса в клубе, команда намерена все-таки доиграть сезон.

"Ориентировочно 15-16 июня закончится двухнедельный карантин, который у нас возник после вспышки коронавируса. После этого вся команда сдаст необходимые тесты. От их результатов будет зависеть дальнейшее положение дел.

Читайте также Стало известно, сколько Коломойский вложил денег в Карпаты

У нас действительно выпала группа футболистов, и как их восполнить – большая головная боль. Но сейчас главное, чтобы все в итоге были здоровы, и не добавились новые заболевания.

Конечно, несмотря ни на что, "Карпаты" хотят доиграть чемпионат, провести оставшиеся матчи. Мы думаем, рассматриваем вариант привлечения ребят из молодежного состава. Посмотрим. Главное сейчас, пройти следующее тестирование и после него будет более ясная картина", — отметил Санжар.