Заря для тестирования игроков использовала тесты, которые Запорожской области выделил Фонд Рината Ахметова

Луганская "Заря", которая недавно прошла экспресс-тестирование на коронавирус, как оказалось, использовала для этого тесты, который Запорожской области выделил Фонд Рината Ахметова, сообщает "ТаТоТаке". При этом, фото с тестированием игроков этими тестами луганчане сами выложили на своем официальном сайте.

Два месяца назад 30 тысяч тестов Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям Запорожской области. На этих упаковках тестов есть наклейки с логотипом фонда.

"Эти тесты – гуманитарка, их нет в продаже. То есть "Заря" не просто сэкономила, отказавшись делать ПЦР-тесты, она еще и воспользовалась помощью, которая предназначалась людям, не имеющим возможности заплатить за тесты.

Если же клиника продала эти тесты "Заре" – тогда большие вопросы к ней", – сообщает "ТаТоТаке".