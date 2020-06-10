Карлос де Пена объяснил особое празднование гола в ворота Александрии

Левый вингер "Динамо" Карлос де Пена сообщил, что его жена беременна и в семье ждут пополнения - именно этому событию игрок посвятил празднования своего гола в 25 туре УПЛ с "Александрией" (5:1).

Карлос отметил, что счастлив вернуться в игру и забить гол.