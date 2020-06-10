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Защитник Днепра-1 прокомментировал моменты игры с ФК Львов - неназначенные пенальти
Из-за этого уже пострадал арбитр
Фланговый защитник "Днепра-1" Андрей Цуриков рассказал телеканалу Футбол о победе над ФК "Львов" (2:1) в 25 туре УПЛ и конфликтах вокруг судейства и между игроками после игры.
В одном из эпизодов во втором тайме атакующий игрок ФК "Львов" Богунов упал после столкновения с самим Цуриковым.
Со мной эпизод? Там разговаривать не о чем. Если бы я упал - можно было бы ставить в их сторону штрафной, поэтому судья правильно решение принял.
Другое мнение у Андрея относительно момента во втором тайме с его товарищем - центральным защитником "Днепр-1" Максимом Лопыренком.
Очень спорное решение судьи, нам повезло, что он не назначил пенальти. Но если бы назначил - вопросов к арбитру не было.
После игры в в подтрибунном помещении вспыхнула ссора и потасовка между игроками обеих команд.
Все началось с решения арбитра, конечно. Но эмоции - кто-то что-то сказал, кто-то ответил, потому что не захотел уступать. Но футбол - мужской вид спорта. Не скажу, что это нормально, но ...до драки не дошло, и слава Богу. Этот эпизод быстро забудется, там ничего страшного не было.
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