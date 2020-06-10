Защитник Днепра-1 прокомментировал моменты игры с ФК Львов - неназначенные пенальти

Фланговый защитник "Днепра-1" Андрей Цуриков рассказал телеканалу Футбол о победе над ФК "Львов" (2:1) в 25 туре УПЛ и конфликтах вокруг судейства и между игроками после игры.

В одном из эпизодов во втором тайме атакующий игрок ФК "Львов" Богунов упал после столкновения с самим Цуриковым.

Со мной эпизод? Там разговаривать не о чем. Если бы я упал - можно было бы ставить в их сторону штрафной, поэтому судья правильно решение принял.

Другое мнение у Андрея относительно момента во втором тайме с его товарищем - центральным защитником "Днепр-1" Максимом Лопыренком.

Очень спорное решение судьи, нам повезло, что он не назначил пенальти. Но если бы назначил - вопросов к арбитру не было.

После игры в в подтрибунном помещении вспыхнула ссора и потасовка между игроками обеих команд.