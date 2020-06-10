Карлос де Пена изучает в Динамо русский: Есть два языка, но русский - более применяемый

Уругвайский легионер киевского "Динамо", левый вингер Карлос де Пена рассказал, как приживается в столице Украины.

В частности Карлоса спросили о коронавирусе в Украине.

В самом начале были приняты хорошие меры безопасности. Но был момент, когда люди начали возвращаться из Западной Европы, и этот процесс был недостаточно контролируемый. Нам, игрокам "Динамо", запрещали ходить в рестораны, офисы и торговые центры, чтобы избежать заражения.

Де Пена увидел, что в Украине другая культура и другое мышление.

Это не та страна, где у меня много друзей. Люди не такие открытые, как в других частях Европы, но я уже привык к этому. Чувствую, что прошел хороший год, и я многому научился.

Относительно языка, то, отмечает Globo Esportes, хотя существует украинский, более разговорный, как увидел Карлос, - русский. Де Пена изучает русский язык, с тех пор приехал в Киев.

Продолжаю учиться изо дня в день, изучаю разные слова. Я чувствую, что меня уже понимают и я могу формулировать предложения. Я довольно быстро усвоил футбольные термины. Что мне говорит тренер, указания на занятиях по тактике, что мне говорят товарищи по команде. Это тяжелая язык, иногда мне нужно повторить некоторые фразы, особенно когда нет аналога в английском языке.

В "Динамо", отмечает Карлос, к нему относятся хорошо.

Дали мне машину и переводчика с русского на испанский. Изучение русского языка организовал клуб, я этой услугой воспользовался и ценю это.

Карлос де Пена ценит и то, что ему дают возможность играть - показывать себя на поле, когда в предыдущем клубе, "Насьонале" на родине в Уругвае, такого шанса у него не было.