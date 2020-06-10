Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки Ворсклы в перерывах между тренировками бегают к реке
Так переживают жару
Предыдущий 25 тур УПЛ "Ворскла" пропустила из-за переноса матча с "Карпатами". Вратарь полтавчан Александр Ткаченко рассказал телеканалу Футбол о настроении команды и подготовке к игре 26 тура - с "Мариуполем" в субботу, 13 июня.
Честно, было обидно, что пропустили тур. Но ...мы понимаем, что здоровье - на первом месте. Немного разочаровались сначала, но сейчас все нормально.
Тренировки были в двухразовом режиме. Сыграли двусторонку между собой. Готовимся к предстоящему матчу.
Есть недельный цикл, за ним работаем. Делаем акцент на восстановлении, потому что жара на улице. Если устаем - рядом с базой есть река, ходим, плаваем.