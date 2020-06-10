Игроки Ворсклы в перерывах между тренировками бегают к реке

Предыдущий 25 тур УПЛ "Ворскла" пропустила из-за переноса матча с "Карпатами". Вратарь полтавчан Александр Ткаченко рассказал телеканалу Футбол о настроении команды и подготовке к игре 26 тура - с "Мариуполем" в субботу, 13 июня.

Честно, было обидно, что пропустили тур. Но ...мы понимаем, что здоровье - на первом месте. Немного разочаровались сначала, но сейчас все нормально.

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