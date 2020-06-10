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Запорожан опроверг слова Шарана о завершении карьеры

Премьер-лига
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Но контракт с клубом уже закончился

Запорожан опроверг слова Шарана о завершении карьеры
Новина українською

Уже экс-капитан "Александрии" 37-летний Андрей Запорожан рассказал о повреждении и видении собственного будущего в футболе.

Накануне на тренировке с "Александрией" он, как вспоминает, на ровном месте, получил сложную травму - разрыв ахиллова сухожилия левой ноги.

Операцию сделали в Киеве. Две недели в гипсе. Скоро швы снимать. Ну а дальше посмотрим. Загадывать не хочу.

Несмотря на то, что срок реабилитации - 5-6 месяцев, Андрей еще хотел бы поиграть в футбол.

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Заканчивать с футболом не собираюсь, как и не намерен завершать активные выступления. Не о таком завершении карьеры я мечтал, поэтому планирую еще поиграть. Вот только восстановлюсь после травмы.

Контракт с "горожанами" у меня закончился, на эту тему [пролонгации] пока не было разговора. Опять же, не хочу загадывать. Сначала нужно восстановиться. Но если мой опыт будет полезен "Александрии", с удовольствием продолжу играть в этой команде, которая стала для меня по-настоящему своей.

Андрей Запорожан выступал в "Александрии" с 2008 года, играл с командой в еврокубках, получил бронзовые награды чемпионата, дважды вместе с командой выходил из Первой лиги в УПЛ.

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В статье: Андрей Запорожан Владимир Шаран ФК Александрия травма
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Источник:
footboom

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