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Подготовку к матчу с ФК Львов Олимпик начал с воспоминаний
О предыдущей игре
Вчера, 9 июня, олимпийцы открыли недельный цикл подготовки к следующему матчу чемпионата.
Соперником команды Игоря Климовского в 26 туре станет ФК "Львов".
Исполняющий обязанности главного тренера открыл подготовку теоретическим занятием, на котором подробно разобрал прошлый матч с "Мариуполем" и представил план первого занятия.
После теории футболисты отправились на тренировку, где их ждали фитнес, работа с мячом и игровые упражнения.
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Источник:Олімпік
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