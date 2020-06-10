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Подготовку к матчу с ФК Львов Олимпик начал с воспоминаний

Премьер-лига
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О предыдущей игре

Подготовку к матчу с ФК Львов Олимпик начал с воспоминаний
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Вчера, 9 июня, олимпийцы открыли недельный цикл подготовки к следующему матчу чемпионата.

Соперником команды Игоря Климовского в 26 туре станет ФК "Львов".

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Исполняющий обязанности главного тренера открыл подготовку теоретическим занятием, на котором подробно разобрал прошлый матч с "Мариуполем" и представил план первого занятия.

После теории футболисты отправились на тренировку, где их ждали фитнес, работа с мячом и игровые упражнения.

Подготовку к матчу с ФК Львов Олимпик начал с воспоминаний - изображение 1

Подготовку к матчу с ФК Львов Олимпик начал с воспоминаний - изображение 2

Подготовку к матчу с ФК Львов Олимпик начал с воспоминаний - изображение 3

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
Олімпік

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