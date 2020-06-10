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Копиевский рассудит Шахтер с Колосом - все назначения арбитров на матчи 26 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

5 игр

Копиевский рассудит Шахтер с Колосом - все назначения арбитров на матчи 26 тура УПЛ
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Комитет арбитров УАФ назначил арбитров на 26 тур УПЛ, который состоится 13-14 июня. В двух матчах будет использована система ВАР.

Матч "Днепр-1" - "Карпаты" перенесен из-за вспышки коронавируса в львовском клубе.

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13 июня

  • 14:00 "Мариуполь" - "Ворскла" (Дмитрий Кутаков)
  • 17:00 "Заря" - "Динамо" (Николай Балакин Судья ВАР - Сергей Бойко)

14 июня

  • 17:00 "Колос" - "Шахтер" (Виктор Копиевский)
  • 19:30 "Олимпик" - "Львов" (Дмитрий Кривушкин)
  • 19:30 "Александрия" - "Десна" (Евгений Арановский. Судья ВАР - Виталий Романов)
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В статье: Евгений Арановский арбитры УПЛ Николай Балакин Виктор Копиевский Комитет арбитров УАФ
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