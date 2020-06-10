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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос примет Шахтер на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

Без зрителей

Колос примет Шахтер на Олимпийском
Новина українською

В 26-м туре Премьер-лиги ковалевский "Колос" примет "Шахтер". Матч состоится 14 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".

Начало в 17:00. Встреча будет проходить без зрителей.

За 7 туров до окончания чемпионата "горняки" опережают ближайших преследователей на 16 очков.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
10.06.2020 в 15:54
Такими темпами там же Десна примет Зарю и ДК ... гулять так гулять ...
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0
0
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Spokoyno (Киев)
10.06.2020 в 15:27
Припускаю, що оренду теж сплачують "гості".
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 15:08
Таке враження, що усі інші матчі будуть з глядачами.
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0
-2


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