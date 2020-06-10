Премьер-лига
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Колос примет Шахтер на Олимпийском
Без зрителей
В 26-м туре Премьер-лиги ковалевский "Колос" примет "Шахтер". Матч состоится 14 июня в Киеве на НСК "Олимпийский".
Начало в 17:00. Встреча будет проходить без зрителей.
За 7 туров до окончания чемпионата "горняки" опережают ближайших преследователей на 16 очков.
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Источник:Шахтар
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
10.06.2020 в 15:54
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Spokoyno (Киев)
10.06.2020 в 15:27
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 15:08
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