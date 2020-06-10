Лидер Динамо вернулся в общую группу

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков после паузы вернулся в общую группу.

Футболист пропустил первые матчи после возобновления чемпионата, против "Шахтера" (1:3) и "Александрии" (5:1), проходя восстановление после повреждения передней поверхности бедра.

Читайте также: Пять игроков Динамо травмировались после выхода из карантина

Теперь вице-капитана команды уже не беспокоят болевые ощущения, и он наравне со всеми готовится к календарному матчу чемпионата Украины против "Зари", который состоится в субботу, 13 июня, в Запорожье.