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Лидер Динамо вернулся в общую группу

Премьер-лига
(4 голосов)

Цыганков готов помочь киевлянам в матче с Зарей

Лидер Динамо вернулся в общую группу
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков после паузы вернулся в общую группу.

Футболист пропустил первые матчи после возобновления чемпионата, против "Шахтера" (1:3) и "Александрии" (5:1), проходя восстановление после повреждения передней поверхности бедра.

Теперь вице-капитана команды уже не беспокоят болевые ощущения, и он наравне со всеми готовится к календарному матчу чемпионата Украины против "Зари", который состоится в субботу, 13 июня, в Запорожье.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (8)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.06.2020 в 14:53
Уходить ему нужно из ДК в Европу,пока молод.
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:59
Ти відправляй по європах своїх коваленків та інших матвієнків
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 15:06
Да, забув за страждальця Тайсона...
+3
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.06.2020 в 15:49
Всі кроти так переживають за українців ДК що уваги не звератають на таких самих українців з табору кротів. Коваленко - пропав. Степашка з Пятовим- ну вони хоч тримають марку. Матвієнко теж на віки вічні - кріт. Говорять що є молоді таланти? Де ж вони? Той же Сікан вже пропав.
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
10.06.2020 в 15:58
Ну и где этот страдалец увидел резюме от "кротов" ? Я так понимаю у него зашкаливает в мозгах.
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:20
Постійно травмується, щось йому не щастить
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+1
-1
absurdlight (Kiev)
10.06.2020 в 14:23
Такое поколение. Дальше ещё будет. :)
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:59
У цьому плані він вирізняється навіть на фоні хилого покоління.
+2
-1


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