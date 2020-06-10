Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Динамо вернулся в общую группу
Цыганков готов помочь киевлянам в матче с Зарей
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков после паузы вернулся в общую группу.
Футболист пропустил первые матчи после возобновления чемпионата, против "Шахтера" (1:3) и "Александрии" (5:1), проходя восстановление после повреждения передней поверхности бедра.
- Читайте также: Пять игроков Динамо травмировались после выхода из карантина
Теперь вице-капитана команды уже не беспокоят болевые ощущения, и он наравне со всеми готовится к календарному матчу чемпионата Украины против "Зари", который состоится в субботу, 13 июня, в Запорожье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Динамо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.06.2020 в 14:53
Ответить
0
-4
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:59
Ответить
+3
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 15:06
+3
-1
ПетроФ (Луцьк)
10.06.2020 в 15:49
Ответить
0
-1
Hanter44 (Baburka)
10.06.2020 в 15:58
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:20
Ответить
+1
-1
absurdlight (Kiev)
10.06.2020 в 14:23
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:59
+2
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...