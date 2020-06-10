Изменено время начала матча Динамо – Колос

Вместе с переносом поединка 27-го тура Favbet Лиги между киевским "Динамо" и "Колосом" из Коваливки с 21-го на 22-е июня изменено и время начала матча.

Вместо анонсированных ранее 17:00 стартовый свисток на НСК "Олимпийский" прозвучит в 19:30.

В прямой трансляции игру, которая будет закрывать программу 27-го тура, можно будет увидеть на телеканале УНИАН.