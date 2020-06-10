  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Изменено время начала матча Динамо – Колос
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Изменено время начала матча Динамо – Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

Свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 19:30

Изменено время начала матча Динамо – Колос
Новина українською

Вместе с переносом поединка 27-го тура Favbet Лиги между киевским "Динамо" и "Колосом" из Коваливки с 21-го на 22-е июня изменено и время начала матча.

Вместо анонсированных ранее 17:00 стартовый свисток на НСК "Олимпийский" прозвучит в 19:30.

В прямой трансляции игру, которая будет закрывать программу 27-го тура, можно будет увидеть на телеканале УНИАН.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 15:01
ну й слава Богу, хоч так
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...