Премьер-лига
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Изменено время начала матча Динамо – Колос
Свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 19:30
Вместе с переносом поединка 27-го тура Favbet Лиги между киевским "Динамо" и "Колосом" из Коваливки с 21-го на 22-е июня изменено и время начала матча.
Вместо анонсированных ранее 17:00 стартовый свисток на НСК "Олимпийский" прозвучит в 19:30.
В прямой трансляции игру, которая будет закрывать программу 27-го тура, можно будет увидеть на телеканале УНИАН.
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Источник:Официальный сайт Динамо
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 15:01
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