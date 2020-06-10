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Цуриков: Днепру-1 о матче плей-офф за еврокубки говорить пока рано

Премьер-лига
(1 голосов)

Но важно выигрывать в каждом матче

Цуриков: Днепру-1 о матче плей-офф за еврокубки говорить пока рано
Новина українською

Новобранец "Днепра-1" Андрей Цуриков в эфире программы "Залишайся з Футболом" прокомментировал свой гол и победу над "Львовом" в 25-м туре УПЛ.

- Гол в ворота ФК Львов? Я стараюсь участвовать во всех атаках команды. Была передача с фланга, а я успел на добивание. Прекрасно, попал в ближний угол! Очень важный гол, очень важные 3 очка.

Перед нами задача взять 7 место, но не могу сказать, что оно первоочередное, главное - выигрывать в каждом матче. Только таким образом дойдем до нашей цели. А о матче плей-офф за еврокубки говорить пока рано. Важно играть в свой футбол и выигрывать в каждом матче.

- Какой твой физическое состояние после травмы?

- Так же трудно, еще и погода отразилась, но к тому неделя была холодной, сейчас жарко, это сыграло свою роль. Но физические кондиции наберем в игре, нужно подождать 3-4 матча и вернемся в привычные кондиции. Сейчас, слава Богу, боли не чувствую, могу работать на полную. Остается работать и доказывать на поле.

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В статье: Андрей Цуриков Днепр-1
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Источник:
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
10.06.2020 в 15:52
Перед нами задача взять 7 место, но не могу сказать, что оно первоочередное, - это уже решено-- не важно как сыграеем- НАшЕ будет 7 место и пока не сказали будем ли мы в ЕК---берЭза ещё не ездил в киев по этому вопросу НО СКОРО ПОЕДИТ И МЫ БУДЕМ В ЕК
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