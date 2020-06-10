Цуриков: Днепру-1 о матче плей-офф за еврокубки говорить пока рано

Новобранец "Днепра-1" Андрей Цуриков в эфире программы "Залишайся з Футболом" прокомментировал свой гол и победу над "Львовом" в 25-м туре УПЛ.

- Гол в ворота ФК Львов? Я стараюсь участвовать во всех атаках команды. Была передача с фланга, а я успел на добивание. Прекрасно, попал в ближний угол! Очень важный гол, очень важные 3 очка.

Перед нами задача взять 7 место, но не могу сказать, что оно первоочередное, главное - выигрывать в каждом матче. Только таким образом дойдем до нашей цели. А о матче плей-офф за еврокубки говорить пока рано. Важно играть в свой футбол и выигрывать в каждом матче.

- Какой твой физическое состояние после травмы?

- Так же трудно, еще и погода отразилась, но к тому неделя была холодной, сейчас жарко, это сыграло свою роль. Но физические кондиции наберем в игре, нужно подождать 3-4 матча и вернемся в привычные кондиции. Сейчас, слава Богу, боли не чувствую, могу работать на полную. Остается работать и доказывать на поле.