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Футболисты и персонал Динамо сдали тесты на COVID-19

Премьер-лига
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Результаты будут получены в четверг вечером, либо в пятницу утром

Футболисты и персонал Динамо сдали тесты на COVID-19
Новина українською

В среду, 10 июня, после утренней тренировки, прошедшей на загородной клубной базе в Конча-Заспе, футболисты, тренеры и административный штаб "Динамо" сдали плановые тесты на COVID-19 согласно процедуре проведения матчей чемпионата Украины в послекарантинный период.

Результаты будут получены в течение 38 часов – либо в четверг вечером, либо в пятницу утром. На вечер пятницы запланирован вылет в Запорожье, где пройдет матч 26-го тура Favbet Лиги с луганской "Зарей".

Напомним, что поединок "Заря" – "Динамо" начнется в субботу, 13 июня, в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев)
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