Футболисты и персонал Динамо сдали тесты на COVID-19

В среду, 10 июня, после утренней тренировки, прошедшей на загородной клубной базе в Конча-Заспе, футболисты, тренеры и административный штаб "Динамо" сдали плановые тесты на COVID-19 согласно процедуре проведения матчей чемпионата Украины в послекарантинный период.

Результаты будут получены в течение 38 часов – либо в четверг вечером, либо в пятницу утром. На вечер пятницы запланирован вылет в Запорожье, где пройдет матч 26-го тура Favbet Лиги с луганской "Зарей".

Напомним, что поединок "Заря" – "Динамо" начнется в субботу, 13 июня, в 17:00.